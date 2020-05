Joana Amendoeira estreia Viver a mil, primeiro single do próximo álbum

Ainda não há data de lançamento para o novo álbum da fadista Joana Amendoeira, Na Volta da Maré, embora deva estar para breve. Mas o primeiro single, com videoclipe, acaba de chegar às plataformas digitais. Chama-se Viver a mil, tem letra de Tiago Torres da Silva e música do cantor e compositor brasileiro Fred Martins e, segundo os promotores do disco, “fala de tudo o que perdemos quando vivemos a mil, sem nos preocuparmos com o que realmente importa nas nossas vidas.” Neste tema, e no álbum, com Joana Amendoeira (voz) estão os músicos Pedro Amendoeira (guitarra portuguesa), Fred Martins (violão), João Filipe (viola de fado), Nilson Dourado (guitarra eléctrica), Carlos Menezes (contrabaixo) e Ruca Rebordão (percussões).

Nascida a 30 de Setembro de 1982, em Santarém, Joana Amendoeira concorreu com apenas 11 anos à Grande Noite do Fado, gravou o primeiro disco aos 15 anos e aos 16 já percorria vários palcos fora do país. Até hoje, já gravou oito discos: Olhos Garotos (1997), Aquela Rua (2000), Joana Amendoeira (2003) Ao Vivo Em Lisboa (2005), À Flor da Pele (2006), Joana Amendoeira & Mar Ensemble (2008), Amor Mais Perfeito (2012, um tributo ao grande guitarrista José Fontes Rocha, com quem o disco era para ter sido gravado, mas que morreu antes, com 84 anos) e Muito Depois (2016).