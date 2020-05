Visitas aos lares de idosos retomam a 18 de Maio, mas só com agendamento prévio e registo dos visitantes

Ao mesmo tempo que anuncia que as visitas aos lares de idosos podem ser retomadas a 18 de Maio, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgou uma série de recomendações para que este processo possa ser reiniciado em segurança.

De acordo com o documento divulgado esta segunda-feira, as Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI), Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e as restantes instituições estruturas residenciais para idosos devem ter um plano para operacionalização das visitas e ter identificado um profissional responsável por todo o processo, além de terem de comunicar aos familiares e outros visitantes as condições nas quais as visitas decorrem.

Além disso, estas estruturas devem assegurar o agendamento prévio das visitas, de forma a “garantir a utilização adequada do espaço que lhe está alocado”, a respectiva higienização entre visitas e a manutenção do distanciamento físico apropriado.

A autoridade da saúde aconselha ainda que a instituição mantenha “um registo de visitantes, por data, hora, nome, contacto e residente visitado”.

As pessoas com sinais ou sintomas sugestivos de covid-19 ou com contacto com um caso suspeito ou confirmado de covid-19 nos últimos 14 dias, não devem realizar ou receber visitas.

Quais são as regras para os visitantes?

Além de serem realizadas com hora previamente marcada, as visitas não devem exceder os 90 minutos e têm de respeitar “um número máximo por dia e por utente”. A DGS afirma que, numa primeira fase, este número deve ser limitado a um visitante por utente e uma visita semanal, mas admite que este limite pode ser ajustado “mediante as condições da instituição e a situação epidemiológica local”, algo que deverá ser feito em articulação com as autoridades de saúde locais e segundo uma “avaliação de riscos”.

“As pessoas que participam na visita devem manter o cumprimento de todas as medidas de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos (desinfecção com solução à base de álcool ou lavagem com água e sabão)”, lê-se na norma divulgada na tarde desta segunda-feira.

Os visitantes estão também obrigados a utilizar máscara, preferencialmente cirúrgica, durante todo o período de visita e não devem levar objectos pessoais, géneros alimentares ou outros produtos para dentro da instituição.

É também pedido que familiares e amigos não “circulem pela instituição” nem utilizem as instalações sanitárias dos utentes. “Se não for possível, deve ser definida uma instalação sanitária de utilização exclusiva pelos visitantes durante o período de visitas que deve ser higienizada, entre visitas e antes de voltar a ser utilizada pelos utentes”, esclarece a DGS.

Como devem proceder as instituições?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O documento agora divulgado pela Direcção-Geral da Saúde estabelece ainda uma série de regras para as próprias instituições, que devem ser as primeiras a “disponibilizar, nos pontos de entrada dos visitantes, materiais informativos sobre a correcta utilização das máscaras, higienização das mãos e conduta adequada ao período de visitas”.

Além disso, os lares de idosos e estruturas equiparadas devem disponibilizar aos visitantes produtos para higienização das mãos para antes e depois das visitas.

E em que condições devem decorrer as visitas? A DGS afirma que têm de ter lugar num espaço "próprio, amplo e com condições de arejamento, idealmente num espaço exterior”. Os reencontros entre familiares e idosos não devem acontecer na sala de convívio dos utentes ou no próprio quarto, excepto nos casos em que o utente se encontra acamado. No caso de o utente se encontrar num quarto partilhado, a autoridade da saúde afirma que terão de ser criadas “condições de separação física”.