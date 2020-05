Estudantes do profissional vão ter exames regionais para entrar no superior

Os estudantes que completam o ensino profissional, para quem foi criada uma nova via de acesso ao ensino superior a partir deste ano, vão experimentar um modelo que é uma novidade em Portugal: a realização de exames regionais. Três consórcios, no Norte, Centro e Sul do país, vão fazer as provas específicas usadas para seriar os candidatos. A iniciativa é dos institutos politécnicos, mas há universidades que também vão integrá-los.

Continuar a ler