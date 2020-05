Os assistentes sociais e a covid-19: “Não estava à espera que os pedidos de ajuda aumentassem tão rapidamente”

A esmagadora maioria dos assistentes sociais em Portugal não tem formação em intervenção de emergência e, desde que a pandemia da covid-19 chegou ao país, estes profissionais têm-se deparado com a falta de recursos humanos e financeiros para realizarem o seu trabalho, que se tem centrado muito em tentar ajudar os utentes a responder a necessidades básicas, relacionadas com o pagamento de contas. Uma realidade que mostra que a crise económica entrou com toda a força e rapidamente na crise sanitária em curso. Estes são alguns dos resultados preliminares de um inquérito dirigido ao sector, que serão apresentados esta tarde numa conferência online.

Continuar a ler