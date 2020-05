Movimento Transformers lança conferência online sobre emergência climática

“E se pudesses começar a agir contra a emergência climática a partir do teu sofá?” É assim que o Movimento Transformers lança o convite para a segunda edição da T-Conf, uma conferência marcada para 16 de Maio, sábado, que deverá contar com “diferentes abordagens ao tema Emergência Climática”.

Durante as três horas da conferência (que se realiza entre as 15 e as 18 horas) — desta vez online, ​devido à pandemia — serão convidados a falar “jovens activistas e empreendedores que procuram mudar o que está ao nível do desperdício alimentar, da moda e do impacto das empresas na mudança”, lê-se no comunicado enviado pela organização ao P3.

Diogo Silva, activista pela justiça climática da Climáximo e co-fundador do colectivo 2degrees artivism; João Brites, co-fundador do Movimento Transformers e membro da Fundação Amazonas Sustentável; e Anna Masiello, activista ambiental e pelo movimento zero waste, fazem parte do painel de oradores. A conferência deverá contar com mais convidados, que estão ainda por confirmar. As actualizações serão feitas no Instagram da T-Conf.

“Escolhemos este tema porque as transformações ambientais que estão a acontecer à nossa volta são inegáveis. Assim como a influência que este nosso abrandamento social causou e que nos mostra que somos os únicos responsáveis pela crise climática que atravessamos”, explica Inês Franco Alexandre, do Movimento Transformers — o movimento que junta voluntários para dar aulas de diversas áreas a grupos mais vulneráveis.

“Quanto tempo temos para dar a volta a isto? Como podemos fortalecer o movimento à volta da crise climática e fazer a transição necessária? De que forma conseguimos contribuir?”, são algumas das questões que deverão ser abordadas na conversa. As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui até ao dia da conferência. A participação é gratuita, “mas aberta a donativo justo”.