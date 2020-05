Miranda do Douro investe 2 milhões de euros na regeneração da cidade

O município de Miranda do Douro vai investir mais de dois milhões de euros na regeneração urbana do centro histórico, que contempla a criação de mais de 300 lugares de estacionamento, disse nesta segunda-feira o presidente da câmara.

“Estamos a falar na regeneração urbana em três pontos importantes do centro histórico, como é caso da envolvente à Sé onde vão ser criados 50 estacionamentos. Já nas proximidades do largo do castelo, pretendemos embelezar toda a área e criar mais 250 lugares de estacionamento. Outra das intervenções passa pela revitalização, em curso, do antigo Castelo de Miranda, especificou à Lusa Artur Nunes.

As obras estão em curso em três pontos do centro histórico da cidade de Miranda do Douro, incluídas no PARU- Plano de Acção para a Regeneração Urbana

“Uma das obras importante é fazer a ligação dos torreões, uma entrada medieval, em Miranda do Douro, até à zona mais central do casco histórico daquela cidade do Planalto Mirandês”, indicou o autarca socialista.

Esta intervenção é encarada como uma integração “total” de todo o centro histórico de Miranda do Douro, no distrito de Bragança.

“Vamos tentar criar uma nova dinâmica nesta cidade, em que o seu centro histórico é um dos principais atractivos turísticos, acrescentando-lhe valor e condições físicas para uma maior visitação a esta zona de Miranda do Douro”, observou Artur Nunes.

“Em algumas data, ao longo do ano, e em situações normais, havia picos de visitantes e os estacionamentos não eram os suficientes para quem visita a cidade para quem vinha de vários pontos de país e da Europa” disse o autarca.

As intervenções nesta área da cidade levaram a várias expropriações de terrenos e intervenções arqueológicas especializadas em “pontos-chave marcados pela história” o que chegou a criar” algum impasse” nos projectos em curso.

“Para levar a cabo esta intervenção, foi necessário esperar algum tempo, devido as questões burocráticas, tais como a expropriação de terrenos e outros trâmites legais”, vincou o autarca de Miranda do Douro.

Segundo números fornecidos pela autarquia de Miranda do Douro, em 2018, visitam a cidade cerca de 120 mil pessoas, na sua larga maioria espanhóis.