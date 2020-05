Associação de Castelo Branco lança programa de voluntariado “Avós Adoptados”

A Amato Lusitano - Associação de Desenvolvimento (ALAD) lançou o programa de voluntariado “Avós Adoptados”, cujo objectivo passa por estabelecer laços de amizade para quebrar o isolamento social, foi anunciado nesta segunda-feira.

“Este programa visa assim angariar voluntários com disponibilidade para adoptar um “avô” ou uma “avó” que resida sozinho(a) e que se encontre numa situação de maior vulnerabilidade social”, explica a ALAD, em comunicado.

O programa de voluntariado “Avós Adoptados” surge no âmbito do projecto Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G (CLDS 4G).

“Com esta acção, a equipa do CLDS 4G espera colmatar situações de isolamento social dos seniores residentes no município de Castelo Branco, contando também nesta linha com o apoio de diversas instituições da rede social do território, para a sinalização destes casos”, lê-se na nota.

O objectivo passa por, através de um contacto telefónico regular e de uma palavra amiga, estabelecer um laço de proximidade que sirva para quebrar os níveis de isolamento social de idosos.

Os interessados em participar no programa podem inscrever-se no formulário disponível na página do Facebook da iniciativa, pelo telefone 272 325 126 ou através do e-mail.

Este projecto é tutelado pelo Instituto de Segurança Social e financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POIDE), e conta com um período de execução de 36 meses.