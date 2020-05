O que nos dizem os (vários) testes ao coronavírus

Dois tipos de testes

Quando se fala dos testes à covid-19, temos de dividi-los em dois tipos principais: testes moleculares, de diagnóstico da infecção através da detecção de material genético do vírus; e testes serológicos, que detectam anticorpos no soro sanguíneo das pessoas e permitem fazer estudos de imunidade.

Testes moleculares

(pesquisa do vírus) Teste serológicos

(pesquisa de anticorpos) Suspeita de infecção aguda, com ou sem sintomas ou suspeita de estado infeccioso, até às 2 semanas ✔ – Monitorização de doença recente, após as 2 semanas ✔ ✔ Detecção de infecções passadas – ✔

Para tentar avaliar a imunidade de um indivíduo à covid-19, procura-se a presença de anticorpos, moléculas produzidas pelo nosso sistema imunitário contra (neste caso) o vírus SARS-CoV-2. Primeiro, surgem anticorpos da classe IgM, geralmente na segunda semana após a infecção. Só nas semanas seguintes surgem anticorpos da classe IgG.



1 Testes moleculares Os testes moleculares – também conhecidos como testes de ácidos nucleicos, porque detectam o ADN ou ARN – procuram a presença do material genético do vírus através da técnica da reacção em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) com transcrição reversa (RT-PCR). Esta técnica faz cópias do material genético do vírus presente nas amostras, o que permite verificar se a pessoa está infectada nesse instante. Esses testes obtêm resultados com bastante precisão logo nos primeiros dias da infecção por covid-19. No caso do SARS-CoV-2, é necessário equipamento de protecção especial e pessoal treinado na recolha das amostras, por isso os testes de diagnóstico são caros e só estão disponíveis em locais especializados.

O equipamento Os técnicos de recolha das amostras têm de usar equipamento de biossegurança e ter tido treino para manusear materiais biológicos, químicos, reagentes e seguir protocolos de laboratório.



Recolha da amostra Com uma zaragatoa são recolhidos fluidos do nariz ou da garganta A zaragatoa de ponta fina e eixo flexível é destinada à recolha de amostras no nariz A zaragatoa com ponta normal e com o eixo rígido destina-se a ser usada na garganta



Nasofaringe A amostra é recolhida através da inserção da zaragatoa pelas narinas a uma profundidade de 5 ou 6 centímetros, permanecendo no local alguns segundos para absorver bem as secreções Oralfaringe É importante que a língua não toque na zaragatoa, porque pode contaminá-la com microorganismos comuns aí presentes A zaragatoa é colocada no tubo de transporte esterilizado e a amostra é enviada para o laboratório, onde se procuraram sinais do material genético do vírus





O que é a técnica RT-PCR Reacção em cadeia da polimerase (PCR) precedida por transcrição reversa (RT-PCR)

Testes serológicos Nos testes serológicos há antigénios e anticorpos. Os antigénios são fragmentos de um vírus que provocam uma resposta do nosso sistema imunitário. Os anticorpos são essa resposta do sistema imunitário, que são produzidos especificamente contra esse vírus, para bloquear a sua entrada nas células humanas. Assim, os testes envolvem a exposição de uma amostra de sangue – onde haverá anticorpos, se a pessoa esteve em contacto com o vírus – a certos fragmentos, ou antigénios, do vírus. Se os anticorpos estiverem no soro, ligam-se aos antigénios no kit do teste.

Os testes serológicos detectam a resposta imunitária do corpo ao vírus, e não o próprio vírus. Como essa resposta só surge algum tempo após a infecção, estes testes dizem que a pessoa teve contacto com o vírus, não especificam se ainda está infectada. Para isso, fazem-se os testes moleculares.

Testes rápidos Semelhantes aos testes da gravidez ou da diabetes, os testes serológicos rápidos podem dar resultados em minutos. Não requerem pessoal especializado nem grandes instrumentos, uma vez que basta picar o dedo para tirar uma amostra de sangue. Os testes indicam a presença ou ausência de anticorpos através de linhas ou cores, uma forma de leitura fácil. Mas não medem a quantidade de anticorpos e são pouco fiáveis, podendo originar resultados falsos. Em Portugal estes testes ainda não estão à venda. Os anticorpos e a imunidade Se existirem anticorpos no nosso sangue contra o SARS-CoV-2, significa que já estivemos expostos ao vírus e que o nosso sistema imunitário tentou combatê-lo. A presença de anticorpos não significa que tenhamos imunidade contra uma nova infecção. Os cientistas ainda não sabem se os anticorpos produzidos por uma pessoa que esteve infectada lhe conferem imunidade – ou seja, se a protegem. Muito menos sabem, se existir imunidade, quanto tempo ela dura. Ainda assim, anticorpos de pessoas recuperadas da infecção por covid-19 têm sido utilizado para tratar doentes com covid-19. Vírus entra numa célula do corpo humano O vírus obriga a célula a fazer milhares de cópias de si mesmo

O antigénio e os anticorpos A proteína da espícula é a chave é que o SARS-COV-2 usa para abrir a porta das células humanas. A fechadura é um receptor específico (a proteína ACE2) que se encontra à superfície das células. Já se sabe também que a espícula do vírus desencadeia uma resposta imunitária no nosso corpo, através da produção de anticorpos contra ela. Ora esses anticorpos são como uma chave de fendas que encrava esta ligação entre a chave do vírus e a fechadura nas células, impedindo a infecção.

A geografia dos testes à covid-19

Não se sabe, em nenhum país, qual o número real de pessoas infectadas por covid-19. O que se pode saber é quantas pessoas, entre as que foram testadas, tiveram resultados positivos para a infecção. O número de casos confirmados depende assim do número de testes moleculares que um país realiza. Só se saberia o número real de pessoas infectadas se toda a população fosse testada. Além disso, é provável que muitas pessoas com sintomas mais leves ou até sem sintomas nunca tenham sido testadas. Na melhor das hipóteses, consegue-se estimar a percentagem da população terá estado em contacto com o vírus a partir do número de pessoas que apresentem anticorpos, em testes serológicos.

Total de testes covid-19 por mil pessoas

Os 20 países com mais testes Os Estados Unidos são o país, no mundo, que mais testes de diagnóstico realizou em números absolutos. Mas, quando se contabilizam os testes por cada mil habitantes, é a Islândia que mostra a melhor relação. Portugal é dos países que mais testaram para determinar pessoas infectadas. Entre 1 de Março e 7 de Maio efectuou 490.000 testes para diagnóstico de covid-19

Testes por 1000 pessoas Total de testes Testes por caso confirmado

* os valores dos testes realizados em Portugal foram actualizados segundo os dados divulgados pela ministra da Saúde na conferência de imprensa da DGS de 10 de Maio.

Portugal com uma proporção de 20 testes para cada caso confirmado

Um país com muitos testes mas poucos casos confirmados da doença não nos dá um retrato confiável da verdadeira propagação do vírus. As pessoas com os sintomas mais graves podem ter sido testadas mas é possível que haja muitas mais pessoas com sintomas leves ou sem sintomas que não tendo sido testadas não foram contabilizadas no n.º de infectados.



Neste gráfico (escala logarítmica), as linhas a tracejado ajudam-nos a perceber a posição relativa de cada país. Quanto mais à direita da escala horizontal e mais acima na escala vertical, mais casos haverá mas também mais testes e melhor pode ser o nível de conhecimento sobre a propagação da doença.