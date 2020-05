Ver o Museu do Vidro por uma app

E se pudesse percorrer as salas do Palácio Stephens, onde está instalado o Museu do Vidro da Marinha Grande, sem sair de casa?

A ideia é já uma realidade, trazida pela aplicação móvel do museu, que permite uma visita virtual ao espaço, com uma visão de 360º, conduzida por Guilherme Stephens, o grande impulsionador da indústria vidreira da cidade leiriense.

Além da visita guiada pela história do vidro em Portugal, num arco temporal que remonta a meados do século XVII e se estende à actualidade, o visitante tem ainda acesso a documentação e imagens das peças que fazem parte do acervo deste museu, que é único no país e dá “representatividade às mais variadas tendências artísticas e do design, procurando reunir uma colecção internacional de vidro artístico contemporâneo”, lê-se na nota de apresentação da instituição.

A aplicação está disponível em português e em inglês e promete estreitar os laços com os cidadãos que, por motivos pandémicos ou outras razões vindouras, não possam deslocar-se ao local para testemunhar a magia do vidro, ao vivo e a cores.