PPP: Estado e privados renovam batalhas jurídicas com pandemia

O anúncio por parte do conselho de ministros, e o posterior decreto-lei, que determina que o Estado não pretende pagar indemnizações às concessionárias rodoviárias em regime de parcerias público-privadas (PPP) na sequência da pandemia de covid-19 não vai impedir que o Governo tenha de discutir o assunto em tribunal. O próprio diploma do executivo já prevê litígios quando remete, no próprio diploma, a impugnação de decisões arbitrais para os tribunais administrativos.

