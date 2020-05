Cortes no seguro de crédito e atraso das Finanças comprometeram milhares de empresas

Portugal atrasou-se mais de um mês face a outros países da União Europeia (UE) no reforço dos seguros de crédito. O tema era considerado sensível e prioritário nos ministérios da Economia e dos Negócios Estrangeiros, visto que é uma ferramenta importante na exportação, mas também no mercado nacional. Porém, apesar das facilidades criadas pela Comissão Europeia no final de Março, a solução tardou a sair do Ministério das Finanças (MF).

