Reino Unido proíbe desportos profissionais até 1 de Junho

Nenhum desporto profissional será autorizado, mesmo que realizado à porta fechada, até ao final de Maio, anunciou nesta segunda-feira o Governo do Reino Unido. Numa segunda fase, após 1 de Junho, será permitido que “eventos culturais e desportivos ocorram sem público para transmissão, evitando o risco de contacto social em larga escala”.

Num documento publicado pelo Governo liderado por Boris Johnson, onde é detalhando como será feito o desconfinamento no Reino Unido, é referido que está interdita a prática de qualquer desporto profissional até Junho, mas fica em aberto a possibilidade de as principais competições regressarem dentro de três semanas.

O documento afirma, porém, que a reabertura de locais que atraem grandes multidões, como áreas desportivas, “só pode ser totalmente possível significativamente mais tarde, dependendo da redução no número de infecções”.

Os clubes Premier League, que se vão reunir por videoconferência nesta segunda-feira, deverão anunciar as conclusões do “Projecto Reiniciar, pronunciando-se sobre as medidas do executivo de Boris Johnson.

Alguns clubes como o Arsenal ou o Tottenham já abriram seus centros de estágio para realizarem treinos de forma individual