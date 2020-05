Número de infectados no plantel do Famalicão aumenta para quatro

O Famalicão anunciou nesta segunda-feira que quatro jogadores acusaram positivo nos testes efectuados à covid-19. O plantel famalicense realizou testes para despistagem do vírus no final da semana passada e no domingo tinha informado ter três atletas e dois dirigentes infectados.

A SAD famalicense estava à espera de concluir os testes para apurar o número de infectados, já que faltava o resultado do teste ao jogador Uros Racic, que só anteontem (sábado) conseguiu regressar da Sérvia. O médio sérvio não está infectado.

O clube esclareceu ainda à agência Lusa que os jogadores estão assintomáticos e em casa em isolamento.

A I Liga, na qual o Famalicão está no sétimo lugar, com 37 pontos, tem o seu retorno agendado para 30 e 31 de Maio, para se disputar as restantes 10 jornadas.