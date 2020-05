Covid-19. Insatisfação de alguns jogadores obrigou a reunião de emergência na FPF

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), convocou para a manhã desta segunda-feira uma reunião do Comité de Emergência - grupo criado pelo presidente da FPF para acompanhar a forma como a covid-19 está a influenciar o regresso à competição da I Liga.

As razões para esta decisão do líder federativo prendem-se com as manifestações públicas de desconforto de alguns jogadores (Danilo, Zé Luís e Tiquinho Soares do FC Porto e Francisco Geraldes, do Sporting) em relação ao primeiro ponto do Código de Conduta apresentado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e que deverá ser cumprido para o regresso da competição aos relvados portugueses.

Ora, o documento começa por declarar que “A FPF, a Liga Portugal, os clubes participantes na Liga NOS e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infecção por SARS-CoV-2 e de COVID-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública.”

Face às reacções de descontentamento por parte dos atletas, Fernando Gomes decidiu avançar para esta reunião de emergência e que contou, para além da sua própria participação, com a de Pedro Proença (presidente da Liga de clubes), Joaquim Evangelista (presidente do Sindicato dos Jogadores), José Pereira (presidente da Associação de Treinadores), Luciano Gonçalves (presidente da Associação de árbitros), João Pedro Mendonça (presidente da Associação dos Médicos de Futebol) e Rui Marote (representante das associações distritais de futebol).

O objectivo do encontro foi o de contribuir para o esclarecimento de eventuais dúvidas que o documento emitido pela DGS pudesse ter originado. Para tal foi convidado a estar presente Adalberto Campos Fernandes, médico e ex-ministro da Saúde, e que foi recrutado pela FPF para integrar a equipa de especialistas constituída pela federação e que tem como missão, precisamente, estudar a melhor e mais segura forma do regresso do futebol.

Segundo o que PÚBLICO apurou, Adalberto Campos Fernandes explicou o documento e dissipou as dúvidas colocadas pelos participantes, e a iniciativa terá contribuído para acalmar a controvérsia que ameaçava começar a gerar-se.