DGS aponta o caminho para o futebol, jogadores de FC Porto e Sporting discordam

A Direcção-Geral da Saúde ditou as regras que suportam um eventual regresso do futebol – um rol extenso de exigências sanitárias –, mas não há, até ver, unanimidade. Danilo, Tiquinho Soares e Zé Luís, jogadores do FC Porto, e Francisco Geraldes, atleta do Sporting, já manifestaram desacordo com pelo menos um dos pressupostos definidos pela DGS, com reacções adaptadas aos tempos modernos – nas redes sociais e com recurso a emojis.

Ainda que não seja, para já, um manifesto claro de recusa em entrar em campo, a opinião dos atletas é, no mínimo, uma “areia na engrenagem” no regresso do futebol – mais uma.

Primeiro, o internacional português Danilo publicou, no Instagram, um emoji com o polegar em posição reprovativa, referindo-se, concretamente, ao ponto 1 do Código de Conduta elaborado pela DGS.

O ponto diz que “a FPF, a Liga Portugal, os clubes participantes na Liga NOS e os atletas assumem, em todas as fases das competições e treinos, o risco existente de infecção por SARS-CoV-2 e de COVID-19, bem como a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença e do risco para a Saúde Pública”.

Aparentemente também pouco confortáveis com a possível responsabilização a atletas e clubes com algo que corra mal, Tiquinho Soares e Zé Luís seguiram o capitão do FC Porto.

O brasileiro publicou uma imagem semelhante, escrevendo “Não”, enquanto o cabo-verdiano, com mais palavras, considerou que “só pode ser brincadeira”.

Já nesta segunda-feira, o médio Francisco Geraldes, do Sporting, também sugeriu estar contra o ponto 1 do Código de Conduta, publicando-o no Instagram com a descrição “e é só o ponto 1”.

DGS vai reavaliar caso as infecções se alastrem

Estas reacções, como discordância com os planos da DGS e da Federação Portuguesa de Futebol, chegam horas depois de os casos de novas infecções por covid-19 começarem a assolar mais clubes nacionais. E houve, também, a primeira infecção conhecida num dos “grandes”.

Depois de três casos no Vitória de Guimarães, cinco no Famalicão e um no Moreirense, foi o Benfica a revelar uma infecção no plantel, informando, até, o nome do jogador – no caso, o jovem médio português David Tavares.

O maior mediatismo da chegada da covid-19 a um dos grandes poderá desencadear, naturalmente, uma maior reflexão sobre o regresso do futebol, algo a que a DGS até já se propôs.

Ainda antes de dar a conhecer o Código de Conduta, o organismo de saúde já tinha prometido reavaliar o risco do regresso do futebol caso os casos positivos aumentem.

“É uma situação muito complexa conciliar o retorno da actividade do futebol com regras sanitárias e de segurança. É difícil definir linhas vermelhas. Se os testes feitos às equipas derem um número elevado de pessoas positivas, terá de ser equacionado pelas autoridades de saúde”, explicou Graça Freitas, directora-geral da Saúde.

Uma reflexão que, caso as infecções se alastrem entre futebolistas, poderá terminar com algo que ainda nem sequer recomeçou ou, no mínimo, levar a uma reapreciação do Código de Conduta elaborado pela DGS.