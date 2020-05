Clubes alemães em isolamento antes do início da Bundesliga

Os planteis dos clubes alemães que competem na Bundesliga, o principal escalão de futebol germânico, iniciaram nesta segunda-feira um isolamento obrigatório de sete dias. A Liga Alemã de Futebol (DFL) decidiu na semana passada retomar a primeira e a segunda divisão a partir de 16 de Maio, após uma suspensão de dois meses.

As equipas que vão iniciar as competições no próximo fim-de-semana foram colocadas em isolamento obrigatório de sete dias após realizarem testes à covid-19, procurando assim reduzir o risco de infecção antes de disputarem a 26.ª jornada da Bundesliga, em partidas que serão disputadas à porta fechada.

Vários clubes, incluindo o Bayern Munique, o Borussia Dortmund e o Wolfsburg, escolheram hotéis nas suas cidades para reduzir o tempo de viagem para os locais de treino e os aeroportos após os jogos do fim-de-semana.

Já o Schalke 04, que vai defrontar o Borussia Dortmund no derby do vale do Ruhr, e o Borussia Moenchengladbach estão alojados em hotéis nos seus estádios.

Bayer Leverkusen e Union Berlin mudaram-se para unidades hoteleiras fora de cidades, assim como o Paderborn, que passará a semana numa localidade nas proximidades de fontes termais.

Os planos para reiniciar as competições de futebol na Alemanha sofreram, no entanto, um revés no passado sábado, depois que toda a equipa do Dynamo Dresden, da segunda divisão, ter sido colocada em quarentena de duas semanas após surgirem dois testes positivos de coronavírus no seu plantel.