Benfica divulgou nome de infectado “em nome da transparência”

O Benfica explicou através da sua da sua newsletter diária o motivo pelo qual tornou público o nome do jogador do seu plantel infectado pela covid-19. Segundo os “encarnados”, o nome de David Tavares foi tornado público “em nome da transparência”, sendo que o jogador, “obviamente, deu o seu imediato consentimento para que assim se procedesse”.

“O Benfica tornou pública a situação no mesmo dia em que teve conhecimento do caso, fazendo-o poucos minutos após ter ficado a conhecer o resultado da contra-análise. Este sinal de transparência vai ao encontro daquilo que o Benfica pediu desde a primeira hora: centralização dos testes e a necessidade de uma periodicidade apertada”, pode ler-se no texto publicado pelos benfiquistas.

David Tavares, segundo o Benfica, “encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS e contando com o total apoio do clube”.

Os “encarnados”, que desejam “uma rápida recuperação” ao atleta, dizem ainda que se David Tavares “não fosse jogador profissional de futebol, e dada a ausência de quaisquer sintomas, seria, muito provavelmente, mais um dos muitos casos que se julgam existir e por detectar”.