Teatro em casa, com instruções

Com texto de Miguel Castro Caldas e cenografia de Sara Franqueira, o projecto de Raquel André e Vanda R. Rodrigues vem com tudo o que é preciso para o teatro “passar a habitar um quarto ou a cozinha” de quem quiser dar largas à imaginação e fazer da casa um verdadeiro palco.

A caixa de materiais necessários pode ser descarregada no site do LU.CA. Depois, é deitar mãos à obra e partilhar o resultado até dia 24 de Maio. Os trabalhos terão direito a uma apresentação pública, nas redes sociais do teatro, nos primeiros dias de Junho.

A iniciativa é promovida no âmbito do Labor, um laboratório que leva o teatro às escolas, e que assim encontra um novo espaço para concretizar o seu programa de actividades que foram suspensas pela pandemia do coronavírus.