Morreu Jerry Stiller, lenda cómica, pai de George em Seinfeld e de Ben na vida real

Jerry Stiller, a lenda da comédia que encontrou nos anos 1990, já depois de passar a barreira dos 60 anos, o seu papel mais mítico, o de pai de George Costanza em Seinfeld, morreu esta segunda-feira, aos 92 anos. A morte, de causas naturais, foi confirmada no Twitter por Ben Stiller, um dos dois filhos que Jerry teve com Anne Meara, com quem fez uma dupla cómica intermitentemente activa nos palcos, na rádio e na televisão que durou desde os aos 1960 até 2015, ano em que Meara morreu.

Em Seinfeld, a sitcom que definiu os anos 1990 e lhe trouxe um ressurgimento de carreira e um reconhecimento à escala mundial, Jerry Stiller interpretava o papel de Frank Costanza, o pai de George Constanza, um homem que se irritava facilmente com as aventuras do filho. Apesar de só ter aparecido na série a partir da quinta temporada e só ter participado em menos de 30 dos 180 episódios da série, como lembra no seu obituário o New York Times, tornou-se uma das suas presenças mais memoráveis.

Após o final de Seinfeld, Jerry fez de pai de Carrie, a personagem de Leah Remini, na sitcom O Rei do Bairro, encabeçada por Kevin James. Na continuação do que fazia em Seinfeld, era um papel à medida de Stiller, um homem mais velho de irritabilidade fácil e muitas particularidades. Na última temporada da série, Anne Meara fez de esposa dele.

Stiller, que nasceu em 1927 em Brooklyn, Nova Iorque, como Gerald Isaac Stiller, teve formação clássica como actor, tendo tido vários papéis dramáticos ao longo dos anos, em séries de antologia de televisão e filmes como Alta tensão em Nova Iorque (The Taking of Pelham One Two Three), de Joseph Sargent, em 1971. Fez Shakespeare no teatro e, no cinema, trabalhou com nomes Richard Lester, Michael Lindsay-Hogg, Robert Benton, Paul Mazursky, Joan Micklin Silver, Adam McKay, os irmãos Farrelly. Apareceu nos dois Hairspray, o memorável musical original de John Waters em 1987, e no remake de Adam Shankman de 2007. Com o resto da família, Anne, Ben e a sua outra filha, Amy, também cómica e actriz, fez parte do elenco secundário de Estrada Para o Inferno, de Ate de Jong, em 1991.

Passou, com Meara, que se converteu ao judaísmo para casar com ele, pelos Compass Players, que viriam a dar origem à trupe e escola de comédia de improviso Second City, e estreou-se em duo com ela nos palcos de clubes nova-iorquinos no início da década de 1960. Chegaram depois à rádio e à televisão, passando pelo Ed Sullivan Show e fazendo vários anúncios. Decidiram separar-se como dupla – mas não como casal – na década de 1970, se em que tenham feito várias reuniões ao longo dos anos, em vários formatos, como participações na sitcom Rhoda. O último desses formatos, Stiller & Meara, foi adorável uma série web que durou de 2010 a 2011 e mostrava os dois a falarem sobre a actualidade e o que quer que lhes passasse pela cabeça.

O último papel de Stiller foi em 2016 na sequela de Zoolander, uma criação protagonizada, co-escrita e realizada pelo filho Ben.