Covid-19: Festival Afro Nation Portugal em Portimão adiado para 2021 com cartaz reforçado

O Festival Afro Nation Portugal, marcado para 17, 18 e 19 Julho, na Praia da Rocha, em Portimão, foi adiado para 1, 2 e 3 de Julho de 2021, com reforço do cartaz, anunciaram os promotores esta segunda-feira.

Em comunicado, a organização afirma estar a seguir “a directiva do Governo português de 7 de Maio que proíbe eventos de grande escala no país até 30 Setembro” devido à pandemia da covid-19, revelando que “todos os bilhetes comprados para 2020 permanecem válidos para as novas datas”.

Os promotores abrem também a possibilidade aos clientes, “caso desejem, de poderem colocar à venda os seus bilhetes, através de uma plataforma oficial de revenda”.

Segundo o director do festival, Obi Asika, citado no comunicado, a organização tem “vindo a trabalhar arduamente numa solução e a estudar todas as possibilidades”, garantindo que o festival terá um alinhamento “ainda mais incrível para 2021”.

Para além dos cabeças-de-cartaz anunciados para 2020, como Wizkid, Beenie Man, French Montana, Tory Lanez, Diamond Platinumz e Chronixx, em 2021 o festival irá contar também com Burna Boy, Davido, Skepta, Yemi Alade e Mavado.

Na mesma nota, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, refere estar solidária “com a decisão de adiamento deste grande evento”, garantindo partilhar com a organização “a exigência não só na qualidade dos eventos” proporcionado aos visitantes do concelho “como também na segurança dos mesmos”. A autarca deixa a garantia que “as gentes de Portimão tudo farão para proporcionar experiências inesquecíveis, postais ilustrados que certamente ficarão guardados nas memórias da arte de bem receber.”

O Festival Afro Nation Portugal aconteceu pela primeira vez em 2019, na Praia da Rocha, em Portimão, acolhendo mais de 25 mil pessoas oriundas essencialmente do Reino Unido.