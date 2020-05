Valentina iria ficar com a mãe quando o pai emigrasse, daqui a uma semana

Valentina, a menina de nove anos que, segundo suspeita a Polícia Judiciária, terá sido morta pelo pai e pela madrasta, ia ficar afastada do progenitor durante bastante tempo. Aos 32 anos, Sandro Bernardo tinha planeado emigrar para a Bélgica com a família já dentro de uma semana, para trabalhar na construção civil, deixando Valentina aos cuidados da mãe, com quem já não vivia.

Marco Codinha, um vendedor de peixe que conhece Sandro há três décadas, lembra-se da satisfação que este mostrava por ter finalmente voltado a arranjar trabalho, mesmo sendo fora do país. Antes tinha trabalhado numa fábrica de conservas de peixe à entrada de Peniche. A poucas dezenas de metros do peixeiro, na vivenda arrendada de Atouguia da Baleia (Peniche) onde tudo terá acontecido, as autoridades fazem a reconstituição do homicídio da criança desaparecida com o auxílio dos seus principais protagonistas, o pai e a madrasta, Márcia Bernardo, de 38 anos. No pacato Bairro do Capitão, de moradias ajardinadas, nunca se viu nada assim.

Tal como os restantes habitantes, também Marco ainda não quer acreditar que um homem que sempre viu calmo tenha posto fim à vida desta menina alegre, simpática e faladora. É verdade que o casal, que só morava em Atouguia da Baleia havia cerca de um ano, não se dava praticamente com ninguém dali. Mas viam-no tratar bem quer Valentina — que passava a maior parte do tempo com a mãe, no Bombarral – quer as outras crianças da família: um rapaz de 12 anos, filho de um anterior relacionamento da madrasta de Valentina, e uma bebé com cerca de um ano, que esta última tinha tido com Sandro.

De óculos escuros sob um céu demasiado cinzento, Marco bate com o punho cerrado no peito: “Isto está a roer-me por dentro. Como foi possível?” Por trás dele, ouve-se a voz de uma mulher que também tenta vislumbrar a reconstituição do crime: “O vizinho do lado diz que na quarta-feira só se ouviam gritos de crianças lá dentro”.

Foi na quarta-feira que a tragédia se abateu sobre esta família. Porquê, por enquanto a Polícia Judiciária não desvenda, limitando-se a aludir, de forma vaga, a “questões internas do funcionamento da família”. Porém, já colocou de lado que na origem do crime possam ter estado eventuais abusos sexuais ou questões relacionadas com toxicodependência. O móbil do crime pode ter sido algo muito mais fútil.

Certo é que o progenitor participou o desaparecimento da filha às autoridades na quinta-feira, contando que ainda a tinha visto à uma e meia da manhã, já a dormir, mas que quando a foi acordar, às oito e meia, ela já não estava em casa. Com o passar das horas e depois dos dias sem que Valentina aparecesse a população mobilizou-se e pôs-se também a ajudar as autoridades nas buscas.

Dias de angústia

Veio gente de fora, até de Lisboa. “De Vila Franca houve gente que veio com motas grandes”, para ajudar a desbravar terreno, conta a mulher do construtor civil que deu corpo a grande parte das vivendas do pacato Bairro do Capitão. Valeu tudo, incluindo entrar em casas abandonadas ou fechadas por os seus donos terem emigrado, para tentar encontrar o rasto à criança. “Vivemos três dias de angústia, a pensar que tinha abalado”, conta uma engenheira civil que correu quatro localidades num dia, sempre a pé. “Saltámos muros de quintais, entrámos em casas. Batemos tudo, até nos esquecemos da covid.”

A procura durou até este domingo à hora de almoço, altura em que se percebeu que as horas e horas buscas tinham sido inúteis, porque a menina estava morta havia quatro dias. Até lá houve quem tentasse confortar o pai da criança. Que, para espanto de alguns, como o presidente da junta de freguesia, se mantinha imperturbavelmente calmo e sem participar nas buscas. Muitos acreditavam que a GNR ou a Judiciária lhe tinham dito para ficar em casa, não fosse a criança aparecer, e chegaram a oferecer-lhe comida.

“Dizia que não participava nas buscas porque não sabia o que havia de fazer”, recorda um dos proprietários do café mais próximo da moradia onde tudo aconteceu, Paulo Franco, que ao ver a sua calma ao longo dos dias arranjou para si próprio uma explicação que, sendo mirabolante, ficava muito aquém do que afinal tinha realmente sucedido: Sandro teria vendido a menina e não estava preocupado porque a sabia bem.

Nos dias que passava com o pai, Valentina chegava a ir várias vezes por dia a este café, comprar pão e fazer outros recados. Umas vezes com a família, outras sozinha, mas sempre bem disposta. Pessoa de poucas palavras, o pai ia ali beber café e comprar tabaco. “Nunca lhe aviei uma bebida alcoólica”, recorda Paulo Franco. Uma estranheza juntou-se às demais: apesar de o estabelecimento abrir antes das sete, na manhã a seguir ao desaparecimento a madrasta só lá foi perguntar pela menina já eram duas da tarde.

Já tinha desaparecido uma vez

Valentina já tinha desaparecido uma vez da casa do pai, em Abril do ano passado (quando este vivia em Peniche), tendo, na altura, sido encontrada bem pelas forças de segurança. A menina terá dito que tinha fugido por ter saudades da mãe. Nessa altura, o caso foi reportado à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), mas aparentemente a criança nunca foi sinalizada como podendo estar em risco nem pela CPCJ do Bombarral nem pela de Peniche. Porém, numa mensagem de correio electrónico enviada neste domingo aos encarregados de educação da turma de Valentina a sua professora revela que se preocupava com a situação da criança. É que a menina dizia não saber quem era o pai nem o seu nome quando estava no primeiro ano de escolaridade (aos seis anos). Mas, de repente, lembra a docente, começou a passar férias com Sandro para a seguir, na Páscoa, fugir de casa dele. Na sua mensagem, onde disponibiliza os serviços dos psicólogos da escola para apoiar as colegas de Valentina, diz ainda que esta era uma criança normal, sem problemas e sempre disposta a ajudar os colegas.

Valentina frequentava o 3.º ano da Escola Fernão do Pó, no Bombarral, e a notícia da sua morte está a ser acompanhada com tristeza e incredulidade. A mãe de uma amiga de Valentina, que a conhecia desde os quatro anos, exprimia assim a sua mágoa: “Ainda bem que já não há mais aulas este ano, porque assim as crianças já não vão ser confrontadas com o lugar vazio.”

O corpo não chegou a ser enterrado: estava apenas tapado por arbustos no eucaliptal de uma freguesia vizinha, Serra d’El Rey, a poucos quilómetros do bairro de moradias, numa zona que a população não chegou a bater.

Em Famões, uma pequena localidade na zona do Bombarral onde chegou a morar com a mãe – que também andou à sua procura pelos campos, sem saber que já estava morta – também há quem se lembre da sua alegria. “Era mesmo muito meiguinha. Agarrava-se à gente aos beijos. Como se tivesse falta de afecto”, lembra uma moradora.