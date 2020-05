Admito que a ideia que em geral tenhamos do Caso Dreyfus, mesmo quando temos pouca ideia dele, seja mais ou menos a seguinte: um erro judiciário em que um capitão judeu é acusado e condenado por espionagem, num primeiro momento. E um segundo momento em que a verdade vem ao de cima trazida à tona de água por salvadores heróicos como Émile Zola. Assunto esclarecido. Os bons ganharam. Vitória, vitória, acabou-se a história.

Se assim fosse, não precisaríamos de ter esta última conversa. Mas não foi de todo assim. A verdade não vem à tona de água, com uma força irresistível, como se fosse uma bóia. A verdade não veio à tona de água, mesmo quando tem heróis a ir buscá-la às profundezas. A verdade pode não vir à tona de água quando há muitas mãos interessadas em mantê-la, e aos heróis da verdade, no fundo.

Vindos de várias décadas do pós-guerra e do pós-queda do Muro de Berlim europeu, somos afortunados, nós, mas ao mesmo tempo desabituados, porque não convivemos com um tempo em que as forças do ódio político tenham sido mais do que residuais. Assim não foi durante as décadas que acabámos de percorrer nesta memória. Nestas décadas, essas forças foram sempre pressionantes, dominantes e por vezes até determinantes. O combate a elas era feito em condições de desgaste e perigo permanente. A verdade acerca da verdade é que ela não vem à tona da água sozinha. A verdade precisa de quem se arrisque por ela.

Esta é a quinta e última conversa da nossa quinta memória, dedicada ao ódio.

