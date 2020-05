Morte no SEF: “Este homem foi sujeito a tratamento cruel, desumano e degradante”

Duarte Nuno Vieira, ex-presidente do Instituto de Medicina Legal (IML), acompanha há 16 anos o relator especial das Nações Unidas para a Tortura nas suas missões a nível internacional. Entre outras funções, é presidente do conselho científico do Tribunal Penal Internacional. Comenta ao PÚBLICO os contornos do caso de Ihor Homenyuk, o ucraniano que morreu no Centro de Instalação Temporária (CIT) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Aeroporto de Lisboa, a 12 de Março, alegadamente vítima de agressões violentas por três inspectores, que estão em prisão domiciliária.

