Partidos cancelam festas e comícios de Verão, mas Governo abre as portas à Festa do Avante!

No Verão deste ano não vai haver política nas ruas de Portugal. Devido à pandemia da covid-19, os principais partidos portugueses já cancelaram, ou ponderam cancelar, congressos, festas e comícios que motivassem aglomeração de pessoas. Até as chamadas rentrées não deverão ter lugar nos moldes habituais. Mas há uma excepção: o PCP insiste em realizar a Festa do Avante!. Ainda não disse em que moldes, mas continua a vender bilhetes. E o Governo parece disposto a permitir que se abram as portas da Quinta da Atalaia, desde que sejam cumpridas as regras de segurança sanitárias a definir.

