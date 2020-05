Uma vaga para mudar o mundo

Agora que, um pouco por toda a parte, começou o desconfinamento, a sensação de alívio ameaça confundir-se, cada vez mais, com a insegurança e o medo. Não é possível continuar em casa por tempo indefinido enquanto se assiste ao colapso da economia, ao aumento das desigualdades, da pobreza e do desemprego (que afectam as populações e regiões mais atingidas pela pandemia, como era relatado no PÚBLICO de ontem). Mas sair à rua e voltar à “normalidade” pode ter também consequências desastrosas no plano sanitário, com um crescendo de contágios e de mortes.

