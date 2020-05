Escândalo

Num período em que todos estamos virados para o combate a um fantasma (covid-19), chega a notícia de que milhares de toneladas de lixo (resíduos sólidos), vindas da Itália, têm, nos primeiros meses do ano, sido depositadas em lixeiras situadas em aldeias do Norte do nosso país.

Os contentores de lixo vêm em navios, que aportam em Matosinhos e seguem em camiões até aos locais devidamente identificados e aprovados, onde estes resíduos são depositados eternamente a céu aberto. Pasme-se, pois o ministro do Ambiente diz que está tudo na legalidade, como se a imoralidade fosse aceitável, só porque houve um acordo entre as partes. Tão criminosas são as empresas italianas que enviam o produto, como os portugueses que cobram uma taxa para o recolher. É um acto que não devia ter lugar entre nações, pois quem produz os resíduos tinha obrigação moral de não os enviar para fora do seu território. A notícia circulou nos media, numa forma pouco visível, apenas com os moradores das aldeias a reclamar e uma câmara municipal, associada a uma das empresas importadoras do lixo, a dizer que sim, e as organizações ambientais nacionais sempre activas, como a ZERO e a Quercus, a olharem para o lado.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

Investida do inimigo sem rosto

Como é possível que um vírus desta natureza se tenha propagado a todo o mundo, sendo os mortos do dia seguinte em maior número do que se podia imaginar. Um vírus desta natureza, sem rosto, é de temer, nem todos acreditavam no seu poder destruidor, e a verdade é que nem mesmo os países mais ricos se encontravam preparados para responder capazmente.

Eu creio não estar enganado se disser que este vírus é uma resposta da natureza aos excessos cometidos por todos os países, pois esta tende sempre ao equilíbrio, pena que seja esta a forma de nos alertar para o descontrole do mundo que há muito se vem verificando. Deus deu-nos a inteligência e a liberdade de podermos fazer o que quiséssemos para sermos felizes, porém abusámos destes predicados e caímos no excesso de individualismo e falta de solidariedade. Reparem em Lisboa, cidade que tão portuguesa era, mas ultimamente tão invadida pelos endinheirados que desataram a comprar casas e afastaram os residentes sem pejo, nem vergonha. Reparem que já não tínhamos estruturas para receber e manter tanta procura, por exemplo o aeroporto estava já há muito esgotado, mas a ambição humana já ia tão adiantada. António Costa já queria apressadamente fazer o Aeroporto do Montijo. E agora vejam só, tudo parado.

Artur Gonçalves, Sintra

Ajustes directos

Está a causar celeuma o ajuste directo para a compra de materiais de protecção no quadro da crise pandémica covid-19 .A emergência nacional de combate ao vírus é uma situação que pela sua excepcionalidade abres portas para ajustes directos. A autorização do Governo foi bem dada. O que deve causar preocupação sãos os milhares de milhões de euros que os Governos injectam na banca falida. O que deve causar preocupação são as dívidas à banca dos três grandes do futebol português.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim