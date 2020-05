Uma pandemia contra os mais pobres

Não era nada que não suspeitássemos, mas um inquérito da Escola Nacional de Saúde Pública expõe com uma crueza brutal que os impactes da covid-19 vão afectar principalmente os portugueses mais pobres e vulneráveis. Se na memória histórica os grandes dramas da humanidade, sejam guerras, desastres naturais ou pandemias tiveram o efeito de nivelar as desigualdades, como o demonstra uma obra crucial da História Económica recente (The Great Leveler, do historiador austríaco Walter Scheidel), nada nos garante que na era da Internet e da globalização essa tendência se confirme. As famílias mais desfavorecidas e os trabalhadores menos qualificados estão mais expostos ao contágio do novo coronavírus e à perda das suas fontes de rendimento. Qualquer resposta que se esboce para o presente ou o futuro próximo do país vai ter de considerar esta dura realidade.

