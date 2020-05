Procuradora do TPI repete que tem autoridade para julgar crimes na Palestina

A procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI) com sede em Haia, Fatou Bensouda, rejeitou os argumentos de que o tribunal não tem jurisdição sobre crimes cometidos na Palestina por esta entidade não ser um Estado. Bensouda respondia a um argumento exposto pela Austrália dizendo que o país não tinha desafiado formalmente o direito da Palestina ser membro do TPI – foi aceite, como Estado, em 2015.

