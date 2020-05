Ao aproximar-se da catástrofe, o Brasil começa a isolar as suas cidades

Mais de dois meses depois da detecção do primeiro caso de contágio pelo novo coronavírus, o Brasil começou a isolar cidades inteiras, a medida mais restritiva de confinamento, numa tentativa desesperada de conter a propagação da pandemia. Sob a ameaça de se tornar no próximo epicentro global, a medida mais não é do que um paliativo num contexto de descontrolo do contágio.

Continuar a ler