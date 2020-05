As Mil Histórias para Contar de Clara Haddad

Escritora, contadora de histórias, actriz, formadora, editora. Habituada a vestir todos estes fatos numa carreira com mais de duas décadas, a luso-brasileira Clara Haddad mostra-se agora em directo, com Mil Histórias para Contar.

A iniciativa acontece todos os domingos, às 15h de Portugal (11h do Brasil, 16h de Itália), nas contas de Facebook e Instagram de Haddad, no que é o seu contributo para encurtar as distâncias com os leitores em tempos de pandemia e isolamento social.

Em cada sessão, a escritora dá voz a duas histórias, com obras que vêm da sua pena mas também da tradição oral mundial, num repertório que tanto aponta a crianças como a adultos.

No vasto currículo dedicado ao poder das brincadeiras com palavras ditas, destacam-se ainda os créditos como fundadora da Escola de Narração Itinerante, onde ensina a arte de bem contar. Nas suas palavras: “Acredito que o bom narrador é aquele que lê o mundo, os sons, as pessoas e as imagens com o coração. Dizem que quando o coração da gente transborda ele sai pela boca em forma de histórias.”