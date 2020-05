Vinho com quebras de 50% já antecipa vindima do ano covid-19

No dia 2 de Março registaram-se os primeiros casos confirmados de covid-19 em Portugal. No dia seguinte, e duas semanas mais cedo do que o normal, começou o florescimento das vinhas em algumas das quintas da The Fladgate Partnership, no Douro. Pela média dos últimos 18 anos, os primeiros rebentamentos nas vinhas surgiam a 15 de Março, e as vindimas arrancavam a 31 de Agosto. “Este ano, começou a 3 de Março, também deveremos ter de antecipar a vindima”, afirma Adrian Bridge, presidente-executivo (CEO) da empresa que gere as marcas como a Taylor’s, Fonseca ou a Croft. Isso deixa o sector a menos de quatro meses da campanha, numa altura em que o pico da crise sanitária parece estar ultrapassado, mas ainda se está a tentar perceber como lidar com as consequências económicas e socais desta pandemia.

