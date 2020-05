Três jogadores do V. Guimarães infectados com covid-19

Três jogadores da equipa principal do V. Guimarães estão infectados com o novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo clube em comunicado este sábado. Nesta nota informativa, os vimaranenses adiantam que os jogadores não apresentam sintomas e se encontram bem de saúde.

“Todos os atletas em questão se encontram clinicamente bem, assintomáticos e em isolamento, com o apoio do clube, cumprido todas as directrizes da Direcção-Geral de Saúde, tendo sido os casos prontamente notificados”, explica o clube.

Apesar destas infecções, os treinos individualizados do plantel principal serão mantidos. O clube regressou aos treinos na última segunda-feira.

A época de futebol tem reinício agendado a partir do último fim-de-semana de Maio. O plano de desconfinamento revelado pelo Governo prevê a conclusão da I Liga, que ainda tem dez jornadas por disputar, e da Taça de Portugal, cuja final será discutida entre FC Porto e Benfica. De acordo com o plano anunciado por António Costa, todos os encontros decorrerão à porta fechada e é provável que nem todos os estádios da I Liga recebam jogos.