Moreirense tem caso positivo confirmado

Depois de V. Guimarães e Famalicão terem registado seis casos positivos de jogadores com covid-19, também o Moreirense viu confirmada a existência de pelo menos um futebolista infectado no plantel profissional.

O emblema de Moreira de Cónegos tinha regressado aos treinos no início da semana, respeitando o protocolo sanitário, com treinos individuais e demais medidas de distanciamento no grupo, mas só no sábado realizou os testes ao novo coronavírus.

“O plantel do Moreirense Futebol Clube, bem como toda a estrutura, realizou os testes de rastreio ao SARS-CoV-2, testes serológicos e PCR (zaragatoa), tendo-se registado um caso positivo num atleta”, revelou o emblema de Moreira de Cónegos no site oficial.

Com mais este caso confirmado, crescem as suspeitas em relação a um possível retrocesso nos planos para a retoma do campeonato, competindo à Direcção-Geral da Saúde avaliar todos os casos detectados.