Israel tira o futebol do bunker mas o título parece entregue

Mais perto do fim de um impasse governativo e do reatamento do campeonato, Israel prepara-se para tirar o futebol do bunker a que o novo coronavírus o confinou. O regresso está marcado para 30 de Maio, com desfecho agendado para 7 ou 8 de Julho - para além da final da Taça, prevista para dia 12, a encerrar a temporada. Tudo com jogos de três em três dias, numa altura em que as temperaturas elevadas configuram um novo nível de tortura para jogadores como os portugueses Diogo Verdasca e Miguel Vítor, já sem hipóteses de discutir o título.

