Covid-19: Cinco casos positivos registados no Famalicão

Três jogadores do Famalicão e dois membros da estrutura do clube estão infectados com o novo coronavírus. Foi este o resultado dos exames efectuados no final da semana, de acordo com fonte do emblema da I Liga de futebol.

Depois de terem realizado testes de despiste na passada quinta-feira, os jogadores infectados foram informados do resultado, tendo sido enviados para casa, para ficarem em isolamento.

Contactado pela agência Lusa, o clube não se pronunciou sobre a existência de casos positivos, no entanto, explica que todos os resultados são confidenciais e já foram entregues à Direcção-Geral de Saúde.

Depois do V. Guimarães, o Famalicão é o segundo clube da I Liga com casos confirmados, quando estamos a três semanas do recomeço do campeonato nacional de futebol.