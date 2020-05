Covid-19: Benfica tem um jogador infectado com o novo coronavírus

O Benfica informou este domingo que registou um caso de infecção nos testes realizados à equipa. O médio David Tavares tem covid-19, com uma contra-análise confirmar o resultado positivo do primeiro exame. A informação foi prestada pelo clube em comunicado.

“O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento”, informa o clube, que revela que as sessões de treino individualizadas e com grupos reduzidos irão manter-se, num momento em que faltam cerca de três semanas para o reinício da I Liga, agendado para o último fim-de-semana de Maio.

O médio de 21 anos é o oitavo caso positivo nas equipas do principal escalão do futebol português. Na noite de sábado, o V. Guimarães anunciou que três atletas da equipa principal estão infectados com covid-19. Este domingo, também o Famalicão revelou a existência de cinco casos no plantel, três deles jogadores. Por último, o Moreirense anunciou esta tarde que os exames indicaram um caso positivo na equipa.