Rick and Morty é “esperar o inesperado”

A segunda parte da quarta temporada de Rick and Morty estreia-se este domingo na Netflix. A série de animação criada por Justin Roiland e Dan Harmon regressa com mais cinco episódios, que se estendem na Adult Swim (secção de programação nocturna do Cartoon Network com autonomia de canal) até ao último dia de Maio — a viver no limite, bem em sintonia com as duas personagens principais. Os episódios estreiam semanalmente na Adult Swim e o primeiro já foi para o ar no domingo passado. Em Portugal, ficam disponíveis na Netflix: Never Ricking Morty sai já este domingo. Os próximos capítulos também já têm nomes: Promortyus, The Vat of Acid Episode, Childrick of Mort e Star Mort Rickturn of the Jerri.

