Museu Bordalo Pinheiro online com mais de 13 mil obras

Mesmo com tanta arte e influência de Rafael Bordalo Pinheiro espalhada pelo país (e pelas casas de tantos portugueses), nada se compara a uma visita àquele que se apresenta como “o museu mais divertido de Lisboa”. Pode estar fechado, mas a diversão continua – agora à distância.

Para colmatar o período de encerramento temporário (as portas fecharam a 13 de Março e têm reabertura anunciada para 18 de Maio), o Museu Bordalo Pinheiro acaba de abrir ao público um inventário online com cerca de 13.200 registos de peças do artista — e também do filho, Manuel Gustavo.

Construído a partir do acervo privado de Ernesto Cruz Magalhães, fundador do museu, o espólio tem crescido e enriquecido ao longo de mais de um século. A plataforma colecao.museubordalopinheiro.pt permite pesquisar, partilhar e até guardar os itens favoritos numa colecção virtual construída por cada visitante.

Esta é só uma das formas de usufruir do museu à distância. Também é possível explorar, em casa, o universo bordaliano num “quem é quem” sobre os seus contemporâneos, em filmes que vão aos pormenores das peças, através de estudos sobre a obra e o artista ou em actividades para crianças e famílias que tanto as desafiam para uma espécie de “Onde está o Bordalo (com seu monóculo e bigode)?” como a tentar desenhar um Zé Povinho do século XXI.

