Morreu Sérgio Sant’Anna, mestre do conto em língua portuguesa

Sérgio Sant’Anna morreu aos 78 anos neste domingo, no hospital Quinta D'Or, do Rio de Janeiro, onde estava internado com covid-19 desde o dia 3 de Maio. A sua irmã mais velha, a escritora Sónia Sant'Anna, anunciou-o há uma hora no Facebook. “Meus queridos, o Sérgio se foi. Depois a gente se fala mais. É tão estranho saber que não vou mais ver aquele que conheci no dia mesmo em que nasceu. ” E o jornal O Globo, também já deu a notícia. Foi no conto que se consagrou como um dos mais importantes escritores da língua portuguesa, mas a sua obra é variada, quer no género (do conto ao romance, passando pelo teatro e poesia), quer nos temas.

