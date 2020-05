No Cinecartaz, o cinema continua em sala (de estar)

Com as salas de cinema fechadas desde o dia 16 de Março, na sequência das medidas de contenção por causa do coronavírus, a recomendação é que toda a gente se mantenha em casa. Por causa disso, o Cinecartaz mudou de cara e a partir daí dedicou-se a destacar o melhor cinema para ser visto sem sair à rua.

Cada dia são sugeridos novos filmes, dos títulos mais recentes aos que fazem parte da história do cinema, com destaques que tentam satisfazer todos os gostos.

A prioridade é dada ao cinema em casa gratuito, exibido em canais de televisão ou disponibilizado na Internet pelas distribuidoras ou pela Cinemateca Portuguesa, que todas as semanas tem novas propostas.

Segundo o calendário do desconfinamento dos espaços culturais, as salas reabrem em Junho, com lotação reduzida, lugares marcados e distanciamento físico. O endereço, com cinema dentro ou fora de portas, é o de sempre: www.cinecartaz.publico.pt.