Bombeiros terão que usar máscaras nas deslocações para os fogos

Os bombeiros e outros operacionais envolvidos no combate aos incêndios rurais terão que usar máscaras nas deslocações para os teatros de operações. As bases onde estão posicionados os meios aéreos de combate terão contentores para resguardar os pilotos e os postos de comando, que muitas vezes funcionam em viaturas com uma pequena sala, poderão ser montados em tendas para permitir maior distanciamento entre os elementos.

