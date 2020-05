“É um erro dizer que, se isto correr mal, volta tudo para trás”. Governo tem de transmitir “confiança”

"Há mais vida para além do confinamento”, sublinha Pedro Afonso, psiquiatra e professor auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que defende que os mais idosos sejam “novamente visitados e amparados do ponto de vista emocional”, adoptando medidas de protecção. “É preferível ver os netos a dois metros com uma barreira de acrílico do que não os ver ou vê-los por whatsapp”, diz. O médico avisa que o stress crónico em que vivemos vai continuar e que agora vamos confrontar-nos com o aumento do risco para doenças psiquiátricas, em particular a depressão, devido ao desemprego e ao empobrecimento económico.

