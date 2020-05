O CDS, o Parlamento e o aproveitamento demagógico da pandemia

O CDS decidiu marcar o debate quinzenal com o Governo, quinta-feira, anunciando que irá propor a criação de uma comissão eventual sobre todos os assuntos relacionados com a pandemia da covid-19. É o regresso do CDS a uma atitude institucional, depois de ter entrado num delírio, iniciado pelo eurodeputado Nuno Melo, ao acusar o historiador Rui Tavares de ser professor da telescola, “destilando ideologia e transformando alunos em cobaias do socialismo”. Episódio que demonstra a adesão do CDS à fabricação de fake-news na tentativa de disputar o terreno do discurso radical da extrema-direita com André Ventura.

