Socialistas pedem união na Europa contra a covid-19, outros deixam avisos

O primeiro-ministro e dois dos principais ministros do Governo uniram neste sábado as suas vozes, para, no Dia da Europa, pedirem união no Velho Continente. “Só unida e com uma resposta comum a Europa se poderá reconstruir”, afirmou António Costa. Os restantes partidos também vieram a público evocar o dia, mas em registos diferentes.

No dia em que se celebrou o 70.º aniversário da declaração de Robert Schuman, considerada fundamental para a criação da actual União Europeia, Costa lembrou as palavras do então ministro dos Negócios Estrangeiros francês.

“Hoje, como em 1950, só unida e com uma resposta comum a Europa se poderá reconstruir, reforçando-se enquanto comunidade de valores, espaço de prosperidade partilhada e líder na resposta aos grandes desafios globais”, afirmou num vídeo colocado nas redes sociais.

“A União Europeia é uma comunidade de valores. É o maior espaço económico de prosperidade partilhada e é a nossa força para enfrentar os desafios globais”, enaltece António Costa no vídeo.

Já Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiro, emitiu um comunicado em que afirma que “os gigantescos desafios do presente constituem uma oportunidade para revisitar o que nos une: a construção de uma Europa democrática, solidária, sustentável, aberta, defensora do multilateralismo, mais justa e coesa e contrária a lógicas egoístas e nacionalistas”.

Afirmando que a Europa e o mundo passam por momentos de grande instabilidade e incerteza, devido aos efeitos da crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19, Santos Silva considera ainda que, agora “mais do que nunca”, é tempo de recordar os valores e princípios nos quais assenta o projecto europeu, como a protecção dos direitos e das liberdades fundamentais, do Estado de Direito e da justiça social.

No mesmo sentido vão as palavras de João Cravinho, ministro da Defesa, que salientou que, no dia da Europa, “a crise sanitária e o seu enorme custo económico é um teste às instituições democráticas e à solidariedade europeia. Numa mensagem de vídeo, o ministro da Defesa sublinha que “este é um momento em que devemos saber manter os avanços históricos da defesa europeia nos últimos anos”.

O líder do PSD, Rui Rio, também veio a público saudar o Dia da Europa, mas deixou um aviso: se a União Europeia não conseguir responder “com eficácia e força” à retoma da economia depois da pandemia, “estará numa encruzilhada, porque vai crescer a contestação ao projecto europeu”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Perante aquilo que aconteceu ao mundo e em particular à Europa, a Europa está num momento decisivo: consegue responder com eficácia e com força aquilo que é a retoma da economia europeia – e no nosso caso particular da economia portuguesa – pós-pandemia e a Europa resolve por muitos e bons anos o problema de cepticismo que existe relativamente ao projecto europeu”, defendeu o presidente do PSD num vídeo colocado na Internet. Caso isso não aconteça, “a Europa estará numa encruzilhada, porque aí vai crescer a contestação ao projecto europeu”, avisou Rui Rio.

Catarina Martins, por sua vez, também deixou um alerta. Para a líder do BE, numa altura em que as “cicatrizes da política de austeridade estão muito presentes”, há “uma justificada crise de legitimidade da União Europeia”, cuja “utilidade” será questionada, “caso não consiga responder à crise pandémica”. Numa mensagem publicada nas redes sociais, a coordenadora do Bloco defendeu ainda que “o tempo não é de celebração, mas de exigência”. “Se a União Europeia não conseguir responder a esta crise, serve para quê? Será este o tempo da Europa?”, questionou.

No dia em que também se celebrou o 75.º aniversário do fim da II Guerra Mundial, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa optou por saudar esta data, ignorando o Dia da Europa. E também ele deixou um aviso, afirmando que há em Portugal “quem queira reabilitar o regime fascista” e “apagar a actualidade e os valores da revolução de Abril”.