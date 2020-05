Análise da secção de política do PÚBLICO à nova injecção de dinheiro no Novo Banco e à gestão política em tempos de pandemia. Com Ana Sá Lopes, Helena Pereira, Luciano Alvarez e São José Almeida.

Subscreva o programa Poder Público no iTunes, SoundCloud, Spotify ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.