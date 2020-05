Lideranças “masculinas” ou “femininas” contra pandemia? Seria melhor “libertarmo-nos desses rótulos”

São mulheres. São primeiras-ministras. Estão a combater uma pandemia — mas as semelhanças podem acabar aqui. Nas últimas semanas, foram várias as observações de que as mulheres governantes estão a sair-se bem no combate à pandemia do novo coronavírus. Angela Merkel na Alemanha, Jacinda Ardern na Nova Zelândia, ou mesmo governantes de quem apenas agora aprendemos a pronunciar o nome como Mette Frederiksen, da Dinamarca.

“As mulheres são muito diferentes umas das outras”, um grupo heterogéneo no geral e também na política, começa por notar Ana Espírito-Santo, docente do departamento de ciência política e políticas públicas do ISCTE e investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES). É preciso algum cuidado ao abordar aparentes “padrões” no comportamento das mulheres governantes que são, no final das contas, meras observações casuísticas. A própria expressão “liderança feminina” deve ser evitada enquanto forma de caracterizar a actuação das mulheres políticas, precisamente por ser tão pouco uniforme.

A investigadora explica que prefere não “enfatizar excessivamente” essas diferenças, para não alimentar discursos essencialistas de que as mulheres são cuidadoras, mais sensíveis. “Para além de não ser verdade, porque os estudos não mostram isso consistentemente, também acho que acaba por reduzir as mulheres ao seu papel tradicional de cuidadoras, e isso não é muito benéfico para ninguém.”

Carla Martins, docente de Jornalismo na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) e especialista em análise dos media da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), nota que a tendência para procurar estes padrões “tem que ver com algo que está enraizado a nível das nossas percepções, das nossas convicções mais profundas, e tem que ver com expectativas diferentes relativamente ao comportamento e à atitude de homens e de mulheres em posições de liderança.” Mas já iremos às percepções.

Se o género não faz muita diferença, o que é que caracteriza a actuação das mulheres no poder? “A ideologia é sem dúvida o mais importante”, resume Ana Espírito-Santo. “Há alguma tendência para se observar diferenças em alguns temas, sobretudo relacionados com questões de género”, mas em temas que não têm nada a ver com o género “os resultados são muito, muito diversificados”.

Há, por exemplo, estudos que mostram que as mulheres políticas tendem a ser um pouco mais de esquerda, que apoiam mais a ideia de que o estado deve prestar serviços e assistência aos mais desprotegidos, ou que as mulheres apoiam mais o controlo das armas e se opõem mais à força e à violência. “Mas depois há outros estudos que mostram que não há distinções claras entre mulheres políticas e homens políticos”, contrapõe a investigadora. Há, porém, “algum consenso” à volta da ideia de que as mulheres tendem a actuar mais numa direcção feminista e a apoiar políticas de igualdade de género.

E será a gestão da pandemia, que tanto afecta o âmbito doméstico, um dos temas em que o género deixa uma marca na actuação? Num artigo publicado no início do ano, assinado por Ana Espírito-Santo, André Freire e Sofia Serra-Silva, nota-se que o facto de os deputados serem homens ou mulheres “faz mais diferença quando estamos a tratar de temas não cristalizados”, isto é, temas sobre os quais os partidos ainda não têm uma tomada de posição clara. Será então correcto dizer que a condução da resposta a uma pandemia é, precisamente, o tipo de situações novas onde a presença de minorias em cargos políticos pode fazer-se notar? Talvez... Mas provavelmente não, conclui a investigadora.

“A questão é que nós também percebemos que, para além de só se verificarem essas diferenças em temas não cristalizados, também só se verifica em temas que dizem respeito directamente a questões de género” — temas como o aborto, as quotas nas empresas ou questões que afectam as mulheres em particular. Não sendo a pandemia um tema com um impacto claramente diferente nas mulheres, as diferenças entre a actuação de mulheres e homens políticos podem vir a existir, mas “não é muito provável que se observem.”

A maior parte dos estudos debruça-se sobre o Parlamento, onde o número de pessoas a analisar é maior e é possível ter mais confiança nos dados do que se se considerar apenas presidentes ou primeiras-ministras — aí, já se torna “muito difícil fazer uma comparação.”

Ao analisar pessoas na chefia de Estado ou Governo, o número de casos é tão pequeno que se torna ainda mais complicado chegar a comparações conclusivas. “Essas pessoas têm uma série de coisas que as distinguem umas das outras, entre as quais uns serem homens e outras serem mulheres, mas para além disso há um leque infinito [de características], de pertença a partidos diferentes, com ideologias diferentes, países diferentes, com realidades diferentes, e por isso é muito difícil tirar alguma conclusão. Não são estudos fáceis de fazer”, remata Ana Espírito-Santo.

Mesmo comparando duas pessoas primeiras-ministras de um mesmo país, exemplifica, elas não exercem o seu cargo na mesma altura, e “fazem-no numa situação diferente”. As comparações são difíceis, “embora seja mais credível do que quando estamos a comparar pessoas que exercem os seus cargos em países diferentes.”

História

Porque então procuramos (e “encontramos”) estas características de liderança distintivas das mulheres em contexto de pandemia, mesmo quando não há provas de que existam diferenças marcadas?

Numa perspectiva histórica, as mulheres estiveram arredadas da vida pública, e o acesso à vida política “faz-se com muitas resistências”, recorda a investigadora Carla Martins, que estuda há vários anos a representação das mulheres pela comunicação social e em 2015 publicou em livro a sua tese de doutoramento sobre o discurso da comunicação social sobre as lideranças de Maria de Lourdes Pintasilgo e Manuela Ferreira Leite (como ministra das Finanças e depois líder do PSD). As mulheres, descreve, acederam à vida política através de domínios em que tinham “uma certa legitimidade para intervir tendo em conta a sua experiência e o seu conhecimento, e também tendo em conta o que era a sua função social principal”: o seu papel como mães, como educadoras e como cuidadoras.

Quando pela primeira vez há mulheres na Assembleia Nacional, no início do Estado Novo, estas envolvem-se em “questões específicas ligadas ao assistencialismo, à educação, à higiene, à família, à saúde”, descreve. E as próprias mulheres que começaram por ocupar esses cargos estavam convencidas de que era essa a sua missão. Carla Martins evoca uma intervenção da deputada Cândida Parreira na Assembleia Nacional, em 1935, onde proclamava, a propósito da proposta de diminuição das causas do divórcio: “Tenho a impressão que não são bem os decretos sobre vinhos, sobre caminhos-de-ferro ou sobre electricidade aqueles que nos devem conduzir a esta tribuna, mas sim todos aqueles que respeitem à família, à educação e à assistência. Estes, sim, estão bem para serem tratados por nós.”

“Há aqui uma consciência e um assumir de temas específicos que politicamente estas representantes políticas devem lidar”, resume a investigadora, que fez parte do alargado projecto “Política no Feminino”, coordenado por Ana Cabrera entre 2009 e 2012.

Há muito tempo que a política se abriu à participação das mulheres, mas, ao longo do século XX, relata Carla Martins, os estudos foram mostrando que houve uma concentração no governo em áreas tradicionalmente mais associadas ao feminino. “Mais uma vez voltamos a encontrar a saúde, a família, a educação e a segurança social, e estão menos presentes em áreas como a defesa, as finanças ou a administração interna”, enumera a investigadora.

Veja-se o exemplo de Maria de Lourdes Pintasilgo, que antes de ser a primeira (e até hoje única) mulher primeira-ministra em Portugal, foi também pioneira como “ministro” dos assuntos sociais, entre 1974 e 1975. Apenas em 1985 Portugal volta a ter uma mulher ministra — Leonor Beleza, que conduziu a Saúde. “Se olharmos para as mulheres que foram ministras, a área da saúde foi uma das áreas que teve mais mulheres. Maria de Belém Roseira. Manuela Arcanjo. Ana Jorge.” E agora Marta Temido, uma das protagonistas do combate à pandemia.

Estilo “adequado” ao contexto

Se, por um lado, a área da saúde e outras relativas à assistência foram precisamente aquelas em que as mulheres “acederam à vida política e à participação política”, a avaliação positiva das lideranças femininas a nível internacional pode ter que ver, acredita Carla Martins, com as “diferentes expectativas de como é que se devem comportar homens e mulheres em determinados contextos.”

“Não quer dizer que as lideranças masculinas não estejam a ser avaliadas também positivamente”, sublinha. Mas, “numa situação como aquela que estamos agora a viver, de gestão de uma crise em que está em causa a saúde pública, este tipo de liderança mais tradicionalmente associado ao feminino é também aquele que pode ser visto como o mais adequado.”

Em geral, há uma tendência para os eleitores olharem para homens e mulheres em cargos de poder influenciados por estereótipos, confirma Ana Espírito-Santo. “As expectativas que têm em relação a uma mulher a exercer o poder político são diferentes das expectativas que têm em relação a um homem.” Por exemplo, acham que as mulheres são mais acessíveis, mais “empáticas”, enquanto os homens são vistos como mais assertivos. Acham também que as mulheres são mais competentes em matérias relacionadas com a saúde e a educação, enquanto os homens são vistos como mais competentes a lidar com economia ou de defesa. “Mas são tendências muito gerais”, remata, “que farão sentido em relação a alguns eleitores e não a outros”.

O que se observa, contudo, é que os estereótipos “não são sempre prejudiciais em relação às mulheres”, podendo ser uma vantagem, como é o caso da tendência para os eleitores verem as mulheres como “mais íntegras e mais honestas”. No final das contas, há uma certa compensação. “O que se observa é que a probabilidade de um homem e uma mulher serem eleitos, em geral, é a mesma. Ser mulher não diminui a probabilidade de ser eleita.”

Em 2018, foi publicado um balanço, feito a pedido da secretaria de Estado da Igualdade, sobre a aplicação da lei da paridade na política. Em conjunto com Maria Helena Santos e Ana Luísa Teixeira, Ana Espírito-Santo é uma das autoras desta análise que serviu de base às recomendações do Governo que contribuíram para a nova lei da paridade, que coloca agora nos 40% a proporção de mulheres candidatas nas listas às eleições.

“Penso que estamos a ir no bom caminho quanto aos números”, considera Ana Espírito-Santo. ”O mais importante era mexer naquilo em que conseguimos, que é colocar as mulheres no poder político, tentar aumentar o número de presenças de mulheres, e isso estamos a conseguir através da lei da paridade. E alguma consciência que, com o passar do tempo, se vai criando nos decisores políticos.” Os estereótipos, que existem não apenas na política mas na sociedade em geral, também acabarão por ser ultrapassados, acredita.

Para Carla Martins, acabar com este tipo de estereótipos passa por “assumir que pode haver diferentes estilos de liderança” mas que estes não têm que ser necessariamente masculinos ou femininos. Seria melhor, talvez, “libertarmo-nos desses rótulos”, renunciando também à ideia de que “uma liderança feminina é das mulheres, e que uma liderança masculina é dos homens”. Ao abandonar este tipo de “categorias e interpretações genéricas”, “isso também liberta as pessoas de serem estigmatizadas se assumirem determinados contextos ou um comportamento mais assertivo.”

“Os estilos de liderança política, e outros, devem ser plurais sem ser necessariamente associados a masculino e a feminino, a homens e a mulheres. E naturalmente serão adequados aos contextos, às circunstâncias.”