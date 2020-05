Ciganos

A noção, um pouco transversal a muitos, de que os ciganos – romani – não se querem “ integrar nas sociedades onde vivem”, não é de agora, e em alguns casos, até pode acontecer. Sendo que, não há “raças humanas”, há uma só que nos abrange a todos e cada um, como Pessoas. Só. Somos a “raça” mais desenvolvida de todas, sendo uma só, só nos poderemos distinguir pelo sexo, altura, língua que falamos, até cor da pele, mas todos temos sangue vermelho, cérebro e tudo o resto que nos “faz humanos”.

Não é justo, não é humano, não é natural “inventar” diferenças, como Hitler fez, contra judeus, deficientes, homossexuais, ciganos, seja quem for. Tentemos todos e cada um, integrar o “outro”, fazer com que o “outro” queira e seja integrado, e deixemos de criar falsos problemas, para auto-promoções ou algo ainda pior.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O comboio e o avião

Carlos Cipriano escreve no PÚBLICO de quinta-feira que a França tenciona reduzir drasticamente carreiras internas de aviação com voos de duração inferior a 2h30m. Essas ligações seriam feitas por TGV, para poupar nas emissões de dióxido de carbono. O artigo também refere que a Associação de pilotos de aviação civil veio dizer que em Portugal tal não seria possível porque a viagem de avião demora 45 minutos e a de comboio Alfa Pendular demora 2 horas e quarenta minutos. a contar da estação do Oriente.

Se as obras da linha do Norte não tivessem sido interrompidas, isto é, se se tivesse construído a Variante de Santarém, se se tivesse remodelado o troço Alfarelos-Pampilhosa e se se tivesse feito a quadruplicação Ovar-Gaia, o tempo de percurso entre Lisboa e Porto andaria pelas 2 horas e ainda serviria cidades como Coimbra e Aveiro, o que o avião não faz. Vale a pena apostar no comboio e no ambiente.

Carlos Anjos, Lisboa

Na Linha da frente

Quando somos confrontados com situações inesperadas que revelam a nossa incapacidade de resposta perante a dimensão dos problemas, muitas vezes precisamos de ajuda para minimizar os mesmos ou encontrar soluções que venham de encontro à resolução desses mesmos problemas.

Na verdade é nestas alturas que se torna muito importante a solidariedade entre os seres humanos, e em que deveríamos colocar de lado as nossas diferenças, os sentimentos de inveja e a mania da superioridade em relação a outros, porque nas horas de aflição, de uma forma ou de outra, precisamos todos uns dos outros, sem termos de olhar á nossa condição social.

O que é um facto é que independentemente de quem somos ou de onde viermos, todos somos vulneráveis na nossa condição humana, e não podemos dizer que estamos livres ou imunes a problemas que nos possam atingir, onde em circunstâncias anormais, é importante que tenhamos a noção que existem seres humanos que sem olhar à nossa condição social ou à nossa origem, nos vários sectores da sociedade portuguesa tais como no abastecimento de bens essências, na segurança e na saúde, estão na linha da frente, e colocam as suas vidas em risco quando servem outros.

Américo Lourenço, Sines

