Covid-19: Quarentena obrigatória de 14 dias para todos os que viajarem para o Reino Unido

O Governo britânico informou as companhias aéreas que vai introduzir uma quarentena obrigatória de 14 dias para a maior parte das pessoas que chegarem ao país, para evitar um segundo pico de covid-19.

A Airlines UK, que representa a British Airways, a Easyjet e outras companhias, explicou que a ordem exige um “plano de saída de quarentena credível” e que será revisto semanalmente. Isto porque a medida, disseram os operadores, pode ter um impacte “devastador” no sector e na economia.

Este plano de quarentena para os passageiros que chegam ao Reino Unido de avião foi avançado pelo jornal The Times, que revelou que o primeiro-ministro, Boris Johnson, deve revelar no domingo pormenores sobre chegadas por via aérea, marítima e terrestre, com um plano de isolamento para quem chega ao território.

“A medida vai ajudar a proteger os britânicos e reduzir a transmissão do vírus à medida que avançamos para a próxima fase da nossa resposta”, escreveu o Times, citando fonte do Governo.

Johnson anuncia no domingo os próximos passos que serão dados no Reino Unido para combater a pandemia do coronavírus, depois de uma reunião ministerial para tomar decisões após a decisão de fechar a economia e decretar o confinamento dos cidadãos durante seis semanas.

As companhias de aviação considera que a quarentena obrigatória vai fazer aumentar os prejuízos que a pandemia já provocou uma vez que vai afastar passageiros quando o país for reaberto.

O sector pediu que estas decisões sejam tomadas com base na ciência e disse serem necessárias medidas de apoio que garantam que o sector sobrevive durante o período da quarentena.

Segundo o The Times, pessoas que viagem da Irlanda e da Ilha de Man não terão que fazer quarentena, assim como os condutores de camiões de produtos essenciais. As autoridades farão fiscalização e haverá multas para as infracções, podendo haver deportações.

O Reino Unido tem 31.241 mortes por covid-19.