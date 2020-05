Dia da Europa: pandemia mostrou que países virarem-se para dentro não é solução, diz Von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse neste sábado que a pandemia de covid-19 revelou que “não é solução” os países da União Europeia “virarem-se para dentro”, frisando a necessidade de solidariedade no espaço comunitário.

“Se já alcançámos tantos progressos, o objectivo da solidariedade ainda é válido e vou até mais longe: é mais válido do que nunca. Esta solidariedade foi posta à prova no início da actual pandemia, mas a crise mostrou-nos que virarmo-nos para dentro não é a solução”, disse a líder do executivo comunitário, numa declaração emitida a propósito do Dia da Europa, que se assinala neste sábado, não havendo celebrações públicas devido à pandemia.

Admitindo falhas iniciais na solidariedade europeia, nomeadamente quando a pandemia se intensificou em Itália, Ursula von der Leyen salientou que, “a seguir”, os países europeus começaram a “ajudar-se mutuamente”.

“Vimos paramédicos da Polónia e médicos da Roménia a salvar vidas em Itália., vimos hospitais da República Checa a tratar os doentes da França e vimos doentes de Itália a serem levados de avião para clínicas na Alemanha. Ou o Luxemburgo a entregar equipamento médico a Espanha. E esta solidariedade tem de continuar”, apelou a responsável.

Vincando que esta solidariedade “não é um dado adquirido e exige esforço e compromisso de todos”, Ursula von der Leyen adiantou que “só é possível derrotar este vírus se os países assumirem a responsabilidade uns pelos outros e se trabalharem em conjunto para encontrar uma vacina”.

O Dia da Europa, que assinala os 70 anos da Declaração Schuman, é celebrado maioritariamente online, devido à pandemia da covid-19, em cerimónias e conferências quer ao mais alto nível quer em iniciativas nacionais e regionais.

O Dia da Europa assinala o aniversário da histórica Declaração Schuman, um discurso proferido em Paris, a 9 de Maio de 1950, por Robert Schuman, ministro dos Negócios Estrangeiros francês, que expôs a sua visão de uma nova forma de cooperação política na Europa.

A sua visão passava pela criação de uma instituição europeia encarregada de gerir em comum a produção do carvão e do aço. Menos de um ano mais tarde, era assinado um tratado que criava a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 1957, juntando esta e outras instituições, foi criada a Comunidade Económica Europeia, que mais tarde se tornaria na União Europeia.