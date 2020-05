Rodrigo A. Cunha: “O café diminui o medo”

Quando iniciou o projecto “Os receptores A2A para a adenosina como uma oportunidade de estudar a neurobiologia de disfunções emocionais” e com que contornos?

Em 2011, com colegas do Massachusetts Institute of Technology, pusemos de pé uma hipótese, escrevemos um projecto que foi aprovado num mês e meio (ao contrário do mais de ano e meio em Portugal) pelo Departamento de Defesa Americano, com um financiamento de mais de um milhão de dólares (ao contrário do máximo de 200 mil euros fixados em Portugal que dão para projectinhos).



